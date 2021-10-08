На 8 октября от COVID-19 в России умерло 209 752 человека

В университете Джона Хопкинса на 8 октября подсчитали количество пострадавших от коронавирусной инфекции. По всему миру Россия до сих пор занимает 5 место по количеству смертей.

По последним данным университета Джона Хопкинса от коронавируса в мире скончалось 4 833 670 человек. Цифра продолжает пугать своим количеством, но многие заболевшие также и выздоравливают. В список заразившихся по всему миру с начала пандемии попало 236 737 258 человек.

Первое место по количеству погибших занимает на сегодняшний день занимает США, где не выжило 710 173 человек и заразилось 44 158 348. На втором месте по количеству смертей сейчас находится Бразилия — 599 810 человека, при этом заразилось — 21 532 558. Россия занимает пятую строчку. Так на сегодняшний день, по данным Хопкинса, погибло 209 752 человека, а заразилось 7 575 825.

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