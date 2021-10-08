На 8 октября от COVID-19 в России умерло 209 752 человека

На 8 октября от COVID-19 в России умерло 209 752 человека
На 8 октября от COVID-19 в России умерло 209 752 человека. Фото: pixabay

В университете Джона Хопкинса на 8 октября подсчитали количество пострадавших от коронавирусной инфекции. По всему миру Россия до сих пор занимает 5 место по количеству смертей.

По последним данным университета Джона Хопкинса от коронавируса в мире скончалось 4 833 670 человек. Цифра продолжает пугать своим количеством, но многие заболевшие также и выздоравливают. В список заразившихся по всему миру с начала пандемии попало 236 737 258 человек.

Первое место по количеству погибших занимает на сегодняшний день занимает США, где не выжило 710 173 человек и заразилось 44 158 348. На втором месте по количеству смертей сейчас находится Бразилия — 599 810 человека, при этом заразилось — 21 532 558. Россия занимает пятую строчку. Так на сегодняшний день, по данным Хопкинса, погибло 209 752 человека, а заразилось 7 575 825.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что первый президент СССР Михаил Горбачев не болеет ковидом, однако находится на карантине. После появления новостей о том, что его госпитализировали, политик следует рекомендациям медиков. Так, мужчина на карантине уже больше месяца, однако вирусом не болеет.

коронавирурс коронавирус в мире Россия статистика заболеваний университет джонса хопкинса


 

Новости партнеров
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
В Петербурге по подозрению в убийстве собственной бабушки задержали 19-летнюю внучку
В Петербурге по подозрению в убийстве собственной бабушки задержали 19-летнюю внучку
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Сбербанк с 1 октября повышает ипотечные ставки на покупку жилья
Сбербанк с 1 октября повышает ипотечные ставки на покупку жилья
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На 8 октября от COVID-19 в России умерло 209 752 человека
В Петербурге сегодня снова без существенных осадков
При вакцинации от COVID осложнений не наблюдается
В Кировском районе Петербурга произошло возгорание в коммуналке
Одинокий плюшевый мишка у офиса банка насторожил Петербуржцев
Минэкономразвития прогнозирует рост цен на бензин, ткани и табак
На Амурском ГПЗ произошел хлопок газа с возгоранием
Кабмин утвердил правила обеспечения частных клиник вакцинами от COVID-19