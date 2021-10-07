Бывший президент СССР Горбачев месяц сидит на карантине из-за коронавируса

Бывший президент СССР Горбачев месяц сидит на карантине из-за коронавируса
Руководитель фонда не раскрыл местонахождение политика Михаила Горбачева. Фото: kremlin.ru

Первый президент СССР Михаил Горбачев не болеет ковидом, однако находится на карантине из-за ковида, рассказал глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.

После появления новостей о том, что Горбачев попал в больницу, политик следует рекомендациям медиков. Так, мужчина на карантине уже больше месяца, однако вирусом не болеет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Руководитель фонда не раскрыл местонахождение политика. Он отметил, что находится с ним в постоянном контакте. На сайте фонда опубликовано письмо Горбачева. В нем он поздравляет президента России Владимира Путина с днем рождения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Крыме ужесточат ограничения в связи с коронавирусной ситуацией. Компании обязаны перевести на дистанционку работников старше 65 лет. Для пенсионеров ограничат льготный проезд.

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Бывший президент СССР Горбачев месяц сидит на карантине из-за коронавируса
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