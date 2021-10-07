В Крыму ужесточат ограничения для пенсионеров и госслужащих из-за ситуации с COVID-19

В Крыму ужесточат ограничения для пенсионеров и госслужащих из-за ситуации с COVID-19
Государственным и муниципальным учреждениям рекомендуют перевести на удаленный режим работы до 50% работников. Фото: Baltphoto

В Крыме ужесточат ограничения в связи с коронавирусной ситуацией. Компании обязаны перевести на дистанционку работников старше 65 лет.

Для пенсионеров ограничат льготный проезд. В организациях, где доля привитых сотрудников будет составлять менее 50%, введут обязательное тестирование на ковид каждую неделю для не вакцинированных. Об этом сообщает ТАСС.

Государственным и муниципальным учреждениям рекомендуют перевести на удаленный режим работы до 50% работников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пензенской области ввели обязательную прививку от ковида для чиновников, работников магазинов и кафе. Также, согласно постановлению главного санитарного врача региона, должны привиться работники бьюти-сферы, ЖКХ, почты, медики, учителя, соцработники и водители. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

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