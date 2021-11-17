На проспекте Художников у петербуржцев загорелась стиральная машинка

На проспекте Художников у петербуржцев загорелась стиральная машинка
В Петербурге в обгорела стиральная машина. Фото: pexels.com

В Выборгском районе Петербурга пожар в квартиру петербуржцев тушили 15 спасателей.

В экстренные службы в среду, 17 ноября, в 07:27, поступило сообщение о пожаре по проспекту Художников, дома № 18, корпуса 1. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

Как выяснилось, пожар случился из-за стиральной машинки. Она обгорела в помещении ванной.

С огнем в течение всего десяти минут боролись от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава. В результате, к 07:41, пожар удалось ликвидировать.

Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на Выборгском шоссе случился пожар в ресторане. Огонь на кухне заведения «Дон Бао» тушили 10 спасателей.

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