В топ-5 самых просматриваемых видео в «ТикТоке» вошел петербургский «Зенит»

В топ-5 самых просматриваемых видео в "ТикТоке" вошел петербургский "Зенит". Фото: Твиттер ФК "Зенит"

В топ-5 самых просматриваемых видео в "ТикТоке" вошел петербургский "Зенит". Фото: Твиттер ФК "Зенит"

В конце октября были подведены итоги по общему числу просмотров видео в «ТикТоке» среди всех футбольных клубов мира. Петербургский «Зенит» вошел в пятерку победителей.

Петербургский «Зенит» занял пятую строчку в рейтинге самых просматриваемых видео в «ТикТоке» среди всех футбольных клубов мира. Об этом команда сообщает в своем Твиттере.

Первое место по самому большому количеству просмотров в «ТикТок» занял «Манчестер Юнайтед», который набрал 297 млн просмотров. Петербургский «Зенит» отметился 41,2 млн просмотрами.

На второй позиции расположился «Аякс» с 84,2 млн просмотрами, третье место принадлежит «ПСЖ» с 75,8млн, а четвертое — «Милану» с 47,6 млн.

Общее число подписчиков страницы «Зенита» в «ТикТоке» приближается к 1 миллиону.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Дзюба может сыграть за сборную России на стыковых матчах, если хорошо сыграет за «Зенит».