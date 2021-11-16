Карпин не исключает возможности, что Дзюба может быть вызван в сборную для игры в 2022 году

Карпин не исключает возможности, что Дзюба может быть вызван в сборную для игры в 2022 году
Валерий Карпин не исключает возможности, что Дзюба может вызван в сборную для игры в 2022 году. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не исключает возможности, что Дзюба может сыграть за сборную в стыковых матчах чемпионата мира-2022. Все будет зависеть от игры футболиста за «Зенит».

В «Коммент.Шоу» на YouTube-канале главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился своими мыслями об игре команды и том, сможет ли Дзюба выступить за сборную в стыковых матчах чемпионата мира-2022. По словам тренера, Дзюба должен хорошо сыграть за «Зенит».

«Он должен хорошо играть за «Зенит». Мы добавили его в расширенный список на матчи против Словении и Словакии, но он сказал, что находится не в оптимальной форме. Потом не играл (в основе) против «Спартака» и «Динамо», а затем провел всего один тайм с «Уралом», поэтому он и не попал в список на решающие матчи», — отметил Карпин.

Артем Дзюба сам отказался играть за национальную команду, сославшись на плохую физическую форму. В текущем сезоне футболист провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов делился своим мнением: Дзюба не может игнорировать приглашение в сборную. Физическая форма не имеет значения в этом случае.

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