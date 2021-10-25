Дзюба не включен в состав сборной страны на ноябрьские матчи

«Тренерский штаб сам решит, в каком качестве и на какой отрезок времени можешь быть полезен», - комментирует ситуацию вокруг Дзюбы бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

«Тренерский штаб сам решит, в каком качестве и на какой отрезок времени можешь быть полезен», - комментирует ситуацию вокруг Дзюбы бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

40 спортсменов вошли в сборную России на матчи против Кипра и Хорватии, Дзюба – нет. Об этом сообщает «Спорт днем за днем».

25 октября из официального объявления о расширенном составе сборной России на решающие матчи отборочного цикла к ЧМ-2022, которые пройдут в Катаре против сборных Кипра и Хорватии стал известен предварительный список игроков. В списке 40 человек, нападающий петербургского ФК «Зенит» Артем Дзюба в него не вошел.

Согласно списку, на игры поедут: Антон Заболотный (ЦСКА), Федор Смолов («Локомотив»), Гамид Агаларов («Уфа»), Иван Сергеев («Крылья Советов») и Константин Тюкавин («Динамо»).

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов считает, футболист не может игнорировать приглашение в сборную. Физическая форма не имеет знания в этом случае. Он заметил, что Зобнин и Ионов тоже находятся не в «лучших кондициях» или имеют травмы.

«Очевидно, конфликт с Карпиным для форварда не исчерпан: душа не лежит не к сборной, а к ее тренеру», — комментирует ситуацию с Дзюбой бывший спартаковец.

Вероятно, Карпин, не пригласив Дзюбу, закрыл для себя этот вопрос, — подытожил Бубнов.

Отмечается, итоговый список спортсменов на матчи отборочного цикла объявят 1 ноября. Напомним, 11 ноября в 20:00, на «Газпром Арене» игроки сборной России встретятся с футболистами сборной Кипра. А 14 ноября в 17:00, на стадионе «Полюд» (Сплит) российские спортсмены сыграют против сборной Хорватии.

Ранее Gazeta.SPb писала, тренер петербургского «Зенита» Семак поъяснил, почему Артем Дзюба вышел на поле в последний момент матча. Так было лучше по «токсической модели», считает наставник сине-бело-голубых.