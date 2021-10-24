Тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему Артем Дзюба вышел на поле в последний момент

На пресс-конференции после матча Сергей Семак поделился впечатлениями от сегодняшней игры «Зенита» над «Спартаком» и объяснил, почему Артем Дзюба вышел на поле в конце матча. Об этом сообщает 78.ru.

Сегодня, 24 октября, матчи на «Газпром Арене» закончился со счетом 7:1 в пользу «зенита». По словам тренира победившей команды, несмотря на сегодняшнюю победу еще рано списывать «Спартак» со счетов. Сергей Семак считает, что все меняется достаточно быстро, и таких примеров в истории футбола много. По его мнению, бывают матчи, когда «залетает практически все», команде «Зенита» это возвращается за матчи, где она создавала много, но потеряла очки.

Также тренер прокомментировал то, почему футболист Артем Дзюба вышел играть в последний момент.

«Есть матчи, в которых мы выходим с двумя нападающими, есть с одним. По сегодняшней токсической модели было удобнее использовать Сердара, поэтому Артём остался на скамейке запасных. Зато вышел Андрей Мостовой, в другом матче выйдет другой», — пояснил Семак.

В подготовке к следующему матчу тренера «Зенита» тревожит травма Дугласа Сантоса, которого пришлось сменить на Данила Кругового уже на третьей минуте.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургский «Зенит» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги одержал победу над московским «Спартаком» с разгромным счетом 7:1. Игра проходила на стадионе «Газпром Арены» в Петербурге.