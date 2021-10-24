«Зенит» одержал громкую победу над «Спартаком» со счетом 7:1

&#171;Зенит&#187; одержал громкую победу над &#171;Спартаком&#187; со счетом 7:1
"Зенит" одержал громкую победу над "Спартаком". Фото: Twitter/ФК «Зенит»

Петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Спартаком» с разгромным счетом 7:1. Игра проходила на стадионе «Газпром Арены» в Северной столице.

Матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком» закончился победой сине-бело-голубых. В течение первых 45 минут команда московского «Спартака» пропустила 4 мяча. Во втором тайме им все же удалось забросить один мяч в ворота «Зенита», но спасти положение это не помогло. На 53-й минуте Квинси Промес забил гол, однако в след затем Андрей Мостовой из питерской команды вновь приблизил свою команду к победе.

Самый первый мяч в ворота на 21 минуте отправил Сердар Азмун, второй гол случился на 28 минуте — его автор Клаудиньо. На 36 Азмун оформил дубль. Андрей Мостовой закончил 4 голом результат первого тайма. Два последних победных мяча принесли команде Дзюба и Ерохин соответственно.

После 11 туров чемпионата России «Зенит» имеет в своем активе 23 очка и лидируют в турнирной таблице.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице своей группы после трех туров. Выше петербургских спортсменов стоят «Челси» и «Ювентус».

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