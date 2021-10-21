«Зенит» после трех туров занимает третье место в группе «Ювентуса» и «Челси»

«Зенит» после трех туров занимает третье место в группе «Ювентуса» и «Челси»
Матч прошел на стадионе «Газпром Арена». Фото: "Твиттер" ФК «Зенит».

«Зенит» проиграл «Ювентусу» (0:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча прошла в Петербурге. В другом матче в группе H «Челси» разгромил «Мальме» (4:0).

Таким образом, «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице своей группы после трех туров. Выше сине-бело-голубых «Челси» и «Ювентус».

Матч прошел 20 октября на стадионе «Газпром Арена». На 86 минуте Деян Кулушевски забил гол. Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

В матче 2 ноября состоится следующая игра между «Ювентусом» и «Зенитом».

Ранее gazeta.spb.ru писала, колумбийский футболист Вильмар Барриос продлил контракт с петербургским ФК «Зенит» до конца сезона 2025/26. Колумбиец выразил надежду, что будет играть за «Зенит долгие годы.

"Зенит" "ювентус" лига чемпионов


 

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