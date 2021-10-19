«Зенит» продлил контракт с Барриосом до 2026 года

&#171;Зенит&#187; продлил контракт с Барриосом до 2026 года
Вильмар Барриос продолжит играть за "Зенит". Фото: скриншот Instagram

Колумбийский футболист Вильмар Барриос продлил контракт с петербургским ФК «Зенит».

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, соглашение с полузащитником продлили до конца сезона 2025/26. Действие предыдущего контракта заканчивалось летом 2023 года.

Барриос рассказал, что счастлив возможности продолжать защищать цвета этого клуба. По словам хавбека, он будет и дальше отдавать всего себя на поле и приносить пользу команде. Колумбиец отметил, что он хочет еще много лет выступать за «Зенит» и намерен биться за самые высокие награды. Также он поблагодарил болельщиков за их поддержку и любовь.

Вильмар Барриос попал в состав «Зенита» в 2019 году. Выступая за сине-бело-голубых он стал трехкратным чемпионом России, дважды получил Суперкубок России и один раз стал обладателем Кубка России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Атлетико» проявляет интерес к покупке Барриоса из «Зенита».

Вильмар Барриос зенит контракт новости СПб


 

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