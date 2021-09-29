«Атлетико» проявляет интерес к покупке Барриоса из «Зенита»

«Атлетико» проявляет интерес к покупке Барриоса из «Зенита»
Вильмар Барриос. Фото: Instagram

Также за футболистом наблюдает «Севилья».

Сразу несколько иностранных клубов подумывают о покупке полузащитника петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает портал Diario Gol.

Известно, что покупкой игрока интересуются испанские клубы «Атлетико» и «Севилья». Один из них готов заплатить за футболиста 15 миллионов евро. Ожидается, что дальнейшая судьба Барриоса решится в ближайшее время.

Напоминаем, что полузащитник играет за «Зенит» с зимы 2019 года, его контракт рассчитан до 2023 года. До этого Барриоса играл за «Боку Хуниорс» в Аргентине и за «Депортес» в Колумбии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» обыграл «Мальме» со счетом 4:0. Так, уже на 9-ой минуте Клаудиньо забил первый год , затем Далер Кузяев закатил мяч в ворота на 49-ой, позднее, на 80-ой минуте, Алексей Сутормин. Финальный гол, на 90-ой минуте — дело рук Вендела. Матч закончился со счетом 4:0 в пользу петербуржцев.

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