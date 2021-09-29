«Зенит» обыграл «Мальме» со счетом 4:0

Сегодняшняя встреча «Зенита» и «Мальме» закончилась победой сине-бело-голубых. Счет 4:0.

Матч проходил в рамках Лиги чемпионов.

Игра состоялась в среду, 29 сентября, на Газпром Арене. Так, уже на 9-ой минуте Клаудиньо забил первый год , затем Далер Кузяев закатил мяч в ворота на 49-ой, позднее, на 80-ой минуте, Алексей Сутормин. Финальный гол, на 90-ой минуте — дело рук Вендела. Матч закончился со счетом 4:0 в пользу петербуржцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фанаты «Зенита» почтили память жертв блокады Ленинграда. Матч начался под симфонический оркестр, который исполнил композицию «Оркестр» группы «Сплин».