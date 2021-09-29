«Зенит» обыграл «Мальме» со счетом 4:0

&#171;Зенит&#187; обыграл &#171;Мальме&#187; со счетом 4:0
Футболисты "Зенита" обыграли "Мальме". Фото: ФК "Зенит"

Сегодняшняя встреча «Зенита» и «Мальме» закончилась победой сине-бело-голубых. Счет 4:0.

Матч проходил в рамках Лиги чемпионов.

Игра состоялась в среду, 29 сентября, на Газпром Арене. Так, уже на 9-ой минуте Клаудиньо забил первый год , затем Далер Кузяев закатил мяч в ворота на 49-ой, позднее, на 80-ой минуте, Алексей Сутормин. Финальный гол, на 90-ой минуте — дело рук Вендела. Матч закончился со счетом 4:0 в пользу петербуржцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фанаты «Зенита» почтили память жертв блокады Ленинграда. Матч начался под симфонический оркестр, который исполнил композицию «Оркестр» группы «Сплин».

"Зенит" Газпром Арена новости СПб футбол


 

Новости партнеров
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Доктор Мясников: люди со второй группой крови заражаются коронавирусом быстрее других
Доктор Мясников: люди со второй группой крови заражаются коронавирусом быстрее других
У пенсионера отказали ноги во время прогулки по Садовой улице
У пенсионера отказали ноги во время прогулки по Садовой улице
В Ленобласти на кольцевой автодороге произошло массовое ДТП
В Ленобласти на кольцевой автодороге произошло массовое ДТП
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Зенит» обыграл «Мальме» со счетом 4:0
Путин посоветовал Эрдогану «Спутник V» для ревакцинации от COVID
Петербуржцы возмутились из-за яркой вывески нового магазина в Доме Зингера
«Мне страшно»: госпитализированная с COVID Гузеева обратилась к ...
В России дополнительно вакцинируют детей от полиомиелита
Песков прокомментировал ужесточение мер в России из-за ситуации с COVID
Суд оставил в СИЗО до 16 октября девушку, сбившую трех детей на переходе
Гандболист из Бокситогорска ставил ставки на собственные матчи