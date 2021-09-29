Фанаты «Зенита» почтили память о жертвах блокады Ленинграда

Матч начался под симфонический оркестр, который исполнил композицию «Оркестр» группы «Сплин».

Матче между «Зенитом» и «Мальме» сегодня, 29 сентября, начался с того, что болельщики «сине-бело-голубых» почтили память о жертвах блокады Ленинграда. Фанаты клуба подготовили специальный баннер, а симфонический оркестр исполнил композицию группы «Сплин». Об этом сообщили в Twitter-аккаунте «Зенита».

Болельщики поблагодарили ветеранов за мирное небо. На баннере были написаны следующие строчки:

«И город пальцы сжал перстом, / Перекрестил себя крестом, / Чтоб на себе не дать поставить крест. / Мой город сохранил лицо, / Прорвал блокадное кольцо, / И вновь зовет к себе оркестр».

Напоминаем, что сегодняшняя встреча проходит в рамках Лиги чемпионов. Эксперты считают, что у петербуржцев есть шанс победить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главный тренер «Мальме» Томассон назвал Россию великой футбольной страной.