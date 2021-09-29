Главный тренер «Мальме» Томассон назвал Россию великой футбольной страной

Главный тренер шведского ФК «Мальме» Йон-Даль Томассон поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с «Зенитом».

Он заявил, что Россия — это великая футбольная страна. Но его клуб может гордиться тем, что прошел 4 раунда в Лиге чемпионов.

Как сообщила пресс-служба ФК «Зенит», тренер шведской команды также отметил, что спортсменам будет приятно встретиться с очень хорошей командой в таком красивом городе как Петербург.

Напомним, 29 сентября петербургский «Зенит» сыграет с «Мальме» на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:45.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в связи с проведением футбольного матча на станции «Зенит» оба вестибюля будут открыты на вход с 5:41 до 0:38.