Главный тренер «Мальме» Томассон назвал Россию великой футбольной страной

Главный тренер &#171;Мальме&#187; Томассон назвал Россию великой футбольной страной
Матч состоится на стадионе "Газпром Арена". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Главный тренер шведского ФК «Мальме» Йон-Даль Томассон поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с «Зенитом».

Он заявил, что Россия — это великая футбольная страна. Но его клуб может гордиться тем, что прошел 4 раунда в Лиге чемпионов.

Как сообщила пресс-служба ФК «Зенит», тренер шведской команды также отметил, что спортсменам будет приятно встретиться с очень хорошей командой в таком красивом городе как Петербург.

Напомним, 29 сентября петербургский «Зенит» сыграет с «Мальме» на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:45.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в связи с проведением футбольного матча на станции «Зенит» оба вестибюля будут открыты на вход с 5:41 до 0:38.

мальме Россия футбол


 

Новости партнеров
Доктор Мясников: люди со второй группой крови заражаются коронавирусом быстрее других
Доктор Мясников: люди со второй группой крови заражаются коронавирусом быстрее других
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Какую погоду ожидать в России зимой 2021/2022
Какую погоду ожидать в России зимой 2021/2022
На Невском
На Невском "БМВ" протаранила пешеходов, одна из них с раздробленным бедром госпитализирована
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Главный тренер «Мальме» Томассон назвал Россию великой футбольной ...
В среду в Петербурге ожидается облачная и прохладная погода
Врач назвал оптимальное время для ежегодной вакцинации от ковида
Ученые объяснили невосприимчивость ряда людей к COVID
Участник восхождения на Эльбрус рассказал об умирающей на руках жене
Мясников назвал смертельную ошибку в случае инфаркта
В мире коронавирусом заразились более 232,7 млн человек
Неизвестный устроил массовое ДТП, выезжая с парковки в Мурино