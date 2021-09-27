Вестибюль 1 станции «Зенит» будет открыт 29 сентября

Вестибюль 1 станции «Зенит» будет открыт 29 сентября
Станция метро "Зенит". Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Вестибюль 1 станции «Зенит» будет открыт для пассажиров в среду, 29 сентября. В этот день на стадионе«Газпром Арена» состоится футбольный матч.

Об этом стало известно сегодня, 27 сентября. В связи с проведением футбольного матча на станции «Зенит» оба вестибюля будут открыты на вход с 5:41 до 0:38, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Напомним, 29 сентября петербургский «Зенит» сыграет с «Мальме». Стартовый свисток прозвучит в 19:45.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 25 сентября «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1.

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