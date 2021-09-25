«Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1

Матч «Зенита» с «Крыльями Советов» завершился победой петербуржцев.

Игра состоялась в субботу, 25 сентября, на Газпром Арене. Решающий гол петербуржцы забили в пенальти. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

Так, уже на 14 минуте гол забил самарец Зиньковский. Счёт сравнял Дзюба, забив гол на 35 минуте матча. Решающим был пенальти, в котором петербуржец Сутормин смог забить второй гол в ворота соперников из Самары.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в прошедшем матче приняли участие: защитники Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, полузащитники Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Вендел, Алексей Сутормин и Малком, а также нападающие Артём Дзюба и Клаудиньо. Голкипером бело-сине-голубых на игре выступает Станислав Крицюк.