«Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1

&#171;Зенит&#187; обыграл &#171;Крылья Советов&#187; со счетом 2:1
Матч "Зенит" - "Крылья Советов". Фото: Gazeta.SPb

Матч «Зенита» с «Крыльями Советов» завершился победой петербуржцев.

Игра состоялась в субботу, 25 сентября, на Газпром Арене. Решающий гол петербуржцы забили в пенальти. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

Так, уже на 14 минуте гол забил самарец Зиньковский. Счёт сравнял Дзюба, забив гол на 35 минуте матча. Решающим был пенальти, в котором петербуржец Сутормин смог забить второй гол в ворота соперников из Самары.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в прошедшем матче приняли участие: защитники Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, полузащитники Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Вендел, Алексей Сутормин и Малком, а также нападающие Артём Дзюба и Клаудиньо. Голкипером бело-сине-голубых на игре выступает Станислав Крицюк.

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