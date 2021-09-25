Сутормин забил второй гол в игре «Зенит» — «Крылья Советов»

Полузащитник Алексей Сутормин забил второй гол в игре «Зенит» — «Крылья Советов». Бурным шумом встретили гол зрители. Петербуржцы сражаются в игре с командой из Самары.

Матч проходит сегодня, 25 сентября, в Северной столице на «Газпром арене». Началась игра в 16:30.

В матче принимают участие: защитники Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, полузащитники Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Вендел, Алексей Сутормин и Малком, а также нападающие Артём Дзюба и Клаудиньо. Голкипером бело-сине-голубых на игре выступает Станислав Крицюк.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба попал в расширенный состав команды, но в итоге отказывается от такой возможности. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что пока не готов играть за сборную России. Он не будет участвовать в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу.