Нападающий Дзюба отказался играть за сборную России пока не придет в форму

Нападающий Дзюба отказался играть за сборную России пока не придет в форму
Артем Дзюба. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Футболист попал в расширенный состав команды, но в итоге отказывается от такой возможности.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что пока не готов играть за сборную России. Он не будет участвовать в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу. Футболист объяснил свою позицию в разговоре с телеканалом «Матч ТВ».

Дзюба отметил, что долго обдумывал сложившуюся ситуацию и понял, что не набрал оптимальную форму, чтобы выступать за сборную. Футболист объяснил, что предыдущий сезон выдался непростым и долгим, при этом на Евро-2020 результат не обрадовал. Дзюба добавил, что это повлияло на его физическую форму и эмоциональное состояние. Пока что игроку нужно время.

Напоминаем, что в сборную России пришел новый главный тренер Валерий Карпин, у которого с Дзюбой был конфликт. Он обещал вызвать футболиста, если тот начнет лучше играть. Вызвал, но нападающий оказался к этому не готов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Карпин все-таки вызвал Дзюбу в сборную: известен состав команды.

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