Карпин все-таки вызвал Дзюбу в сборную: известен состав команды

Карпин все-таки вызвал Дзюбу в сборную: известен состав команды
Валерий Карпин. Фото: Российский футбольный союз

Главный тренер сборной говорил, что вызовет футболиста, если тот начнет лучше играть.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил расширенный состав сборной России, который будет готовиться к матчам квалификации чемпионата мира-2022 в октябре. Неожиданно для многих в списке оказался Артем Дзюба, с которым у специалиста давний конфликт.

Известно также, что в сборную вызвали семь футболистов «Зенита»: Станислав Крицюк, Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Артем Дзюба.

Фото: сборная России по футболу

Напоминаем, что в октябре сборной предстоит сыграть со Словакией и Словенией – 8 и 11 октября соответственно. Первый матч состоится дома, а второй на выезде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Карпин рассказал, кого считает лучшим российским нападающим. По его словам, это форвард «Локомотива» Федор Смолов.

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