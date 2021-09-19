Карпин рассказал, кого считает лучшим российским нападающим

Карпин рассказал, кого считает лучшим российским нападающим
Валерий Карпин. Фото: скрин Instagram Валенрия Карпина

Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал, кого считает лучшим нападающим страны.

По его словам, это форвард «Локомотива» Федор Смолов.

Карпов отметил, что нападающий отметился голом и двумя результативными передачами в сентябрьских матчах российской сборной.

«Когда соперник изучает манеру конкретных исполнителей, то подстраивает тактику, а тут бац — и Федя выкидывает что-то такое, чего никто не мог предугадать. Так что такие ребята тоже нужны», — приводит слова главного тренера сборной России «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне РПЛ Смолов сыграл в семи матчах и забил шесть мячей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что отношения между футболистами нельзя назвать простыми. Некоторое время назад нападающий петербургского «Зенита» заявлял, что вызвал бы нового тренера российской сборной на дуэль.

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