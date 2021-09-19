Карпин рассказал, кого считает лучшим российским нападающим

Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал, кого считает лучшим нападающим страны.

По его словам, это форвард «Локомотива» Федор Смолов.

Карпов отметил, что нападающий отметился голом и двумя результативными передачами в сентябрьских матчах российской сборной.

«Когда соперник изучает манеру конкретных исполнителей, то подстраивает тактику, а тут бац — и Федя выкидывает что-то такое, чего никто не мог предугадать. Так что такие ребята тоже нужны», — приводит слова главного тренера сборной России «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне РПЛ Смолов сыграл в семи матчах и забил шесть мячей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что отношения между футболистами нельзя назвать простыми. Некоторое время назад нападающий петербургского «Зенита» заявлял, что вызвал бы нового тренера российской сборной на дуэль.