Валерий Карпин рассказал о конфликте с футболистом Артемом Дзюбой

Валерий Карпин рассказал о конфликте с футболистом Артемом Дзюбой
Валерий Карпин. Фото: Российский футбольный союз

Отношения между футболистами нельзя назвать простыми. Некоторое время назад нападающий петербургского «Зенита» заявлял, что вызвал бы нового тренера российской сборной на дуэль.

Главным тренером сборной России с 26 июля 2021 года стал Валерий Карпин. Он рассказал о взаимоотношениях с Артемом Дзюбой.

О разговоре с сегодняшним наставником наших спортсменов рассказала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина в своей колонке.

Пловчиха встретилась с Карпиным на премии Star Awards 2021, пишет «Спорт-Экспресс».

«Есть. Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста. Имеет значение только его форма», — ответил Карпин на вопрос о личном конфликте с футболистом.

По словам наставника, Дзюба вполне может вернуться в состав сборной, если начнет играть лучше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Алана Мамаева заявила, что футболист и раньше флиртовал с ее подругами.

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