Алана Мамаева заявила, что футболист и раньше флиртовал с ее подругами

Блогерша отметила, что Павел не раз пытался закрутить романы с ее знакомыми.

Блогерша Алана Мамаева поделилась новыми подробностями своей жизни с бывшим супругом футболистом Павлом Мамаевым. Она вспомнила, что экс-муж не раз пытался закрутить романы с несколькими ее подругами. Об этом Мамаева заявила в интервью YouTube-шоу «Лучше — правду!»

Блогерша отметила, что Мамаев писал нескольким ее подругам, но никто не отвечал ему взаимностью. Исключением стала блогер Надежда Санько, которая сейчас состоит в отношениях с футболистом.

«Я думала, у меня нормальный, хороший муж. Да, изменял, но я об этом долгое время не знала. Невозможно делать скидку на оскорбления и угрозы. Он пишет, что прострелит мне ноги, называет меня собакой немытой»,

— заявила Алана.

Она разочарована в женской дружбе и в частности в Санько, которая долгое время претворялась ее подругой, но при этом была влюблена в Павла.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мамаев признался, что испытывает отвращение к экс-супруге.