Мамаев признался, что испытывает отвращение к экс-супруге

Футболист еще ни разу не успел пожалеть о разводе с Аланой.

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев прокомментировал свой развод с Аланой Мамаевой, отмечая, что он ни капли не жалеет о принятом решении. Об этом пишет РИА Новости.

32-летний футболист рассказывает, что ему не хочется слушать Алану, потому что она вызывает в нем отвращение. Мамаева преследует чувство, что он «столкнулся с дьяволом». Также игрок добавляет, что не хочет ничего делить с бывшей супругой. Он готов к тому, что Алана заберет «абсолютно все».

Напоминаем, что Павел и Алана Мамаевы состояли в браке восемь лет. За это время у них родилась дочка Алиса. Алана уверяет, что причиной развода стали измены бывшего супруга. Сам футболист, тем временем, кажется, счастлив с другой женщиной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, чем похожи бывшая жена и новая подруга Мамаева. Девушки взаимно оскорбляют друг друга, и каждая считает противницу воплощением зла, но можно предположить, что их интересы более схожи, чем кажется на первый взгляд.