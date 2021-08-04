Интерес к «пластике» и футболистам: чем похожи бывшая жена и новая подруга Мамаева

Скандал вокруг развода футболиста Павла Мамаева и модели Аланы не утихает, подогреваемый его участниками: теперь в интернет-битве «схлестнулись» Алана и новая избранница Павла, блогер Надежда Санько. Девушки взаимно обвиняют друг друга во лжи и стремлении «хайпануть», но кажется, у соперниц больше общего, чем они думают.

Алана считает называет Надежду подругой и считает её поступок предательством, а YouTube-блогер, в свою очередь, открещивается от дружбы с бывшей женой Павла.

«Женщина, которая одна с ребенком. В последний вагон. Думаешь, он сейчас тебе машины, бентли, бриллиантов накупит? Ты так бабла хочешь, что уже не знаешь куда засунуться?» — заявляет Алана. «Она никогда не интересовалась, как у меня дела, не поздравила ни с одним праздником», — утверждает Надежда.

Девушки взаимно оскорбляют друг друга, и каждая считает противницу воплощением зла, но можно предположить, что их интересы более схожи, чем кажется на первый взгляд.

И Надежда, и Алана, судя по всему, неравнодушны к спортсменам. Последняя сохраняла ему верность и отстаивала честь, дожидаясь из тюрьмы, куда футболист угодил за драку, а сейчас за Павла вступается и Надежда. «У меня с Павлом есть отношения, построенные не на лжи и предательстве, а на чувствах и уважении! Каждый мужчина с каждой женщиной разный, ровно как и женщина с мужчиной!», — пишет блогер. Примечательно, что сам Мамаев от комментариев воздерживается.

Алана обвиняет Надежду в алчности, но и в её адрес после жалоб на тяжелые жизненные условия (в квартире 48 «квадратов» детям приходится спать на балконе из-за тесноты) и отсутствие достаточной финансовой помощи от Павла приходит множество комментариев о том, что бывшей модели следует устроиться на работу.

Кроме того, Мамаева признавалась, что прибегала к помощи пластических хирургов. Экс-жена футболиста даже запустила собственный YouTube-проект, посвященный вопросам «пластики». Впечатление об улучшении внешности производят и фотографии Надежды Санько, которая, кстати, тоже имеет собственное шоу на YouTube — «Точки NadИ».

В пылу словесной перепалки и Мамаева, и Санько делятся унизительными для соперницы подробностями и деталями личной жизни футболиста, при этом уличая друг друга в стремлении «хайпануть». Так или иначе, за скандалом действительно следят сотни тысяч людей, а девушки, похоже, серьезно намерены продолжать борьбу: Алана — за достойные «отступные» при разводе, а Надежда — за возможность встречаться с Павлом.