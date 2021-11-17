В Ленобласти мать рассказала полиции о половой жизни своей 15-летней дочери

В Ленобласти мать девочки-подростка заявила, что некий мужчина вступил в половую связь с ее дочерью. Фото: pexels.com

В Ленобласти мать девочки-подростка заявила, что некий мужчина вступил в половую связь с ее дочерью. Фото: pexels.com

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошло преступление сексуального характера, которое было совершено в отношении несовершеннолетней девочки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 16 ноября в отдел полиции по Всеволожскому району 47-ого региона обратилась 39-летняя женщина. Она заявила, что знакомый ей мужчина в период с сентября по октябрь текущего года вступил в половое сношение с ее несовершеннолетней дочерью.

Преступление происходило в квартире указанного матерью мужчины.

Стоит отметить, что девушка 2006 года рождения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец развращал несовершеннолетнюю во «Вконтакте». Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.