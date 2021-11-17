В Ленобласти мать рассказала полиции о половой жизни своей 15-летней дочери

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошло преступление сексуального характера, которое было совершено в отношении несовершеннолетней девочки.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 16 ноября в отдел полиции по Всеволожскому району 47-ого региона обратилась 39-летняя женщина. Она заявила, что знакомый ей мужчина в период с сентября по октябрь текущего года вступил в половое сношение с ее несовершеннолетней дочерью.
Преступление происходило в квартире указанного матерью мужчины.
Стоит отметить, что девушка 2006 года рождения.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец развращал несовершеннолетнюю во «Вконтакте». Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.