Петербуржец развращал несовершеннолетнюю во «Вконтакте»

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за развратных действий мужчины 1995 года рождения. Как стало известно Gazeta.SPb, заявление о преступлении поступило в полицию Евпатории.

Сотрудники правоохранительных органов проверил обыски в квартире подозреваемого. Он, находясь на проспекте Большевиков, мог развращать несовершеннолетнюю через социальную сеть «Вконтакте». О каких именно действиях идет речь – не уточняется. Известно, что потерпевшая – девочка 2007 года рождения.

Мера пересечения обвиняемого — подписка о невыезде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Будапештской мужчина пригласил в гости бывшую девушку и изнасиловал. Потерпевшая уверяет, что экс-возлюбленный применял силу.