На Будапештской мужчина пригласил в гости бывшую девушку и изнасиловал

Потерпевшая уверяет, что экс-возлюбленный применял силу.

В Санкт-Петербурге разыскивают мужчину, который подозревается в изнасиловании. Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел днем 10 ноября в квартире на улице Будапештской. Потерпевшая рассказывает, что ее пригласил в гости бывший молодой человек. Когда они остались наедине, мужчина, применив физическую силу, изнасиловал бывшую возлюбленную.

Девушка проходит медосвидетельствование. В произошедшем винит некого Максима, приехавшего в Петербург из Псковской области. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве женщина изнасиловала пришедшую поздравить её с днём рождения подругу.