В Москве женщина изнасиловала пришедшую поздравить её с днём рождения подругу

В Москве 41-летняя женщина изнасиловала подругу на свое день рождения.

Знакомые провели несколько часов за разговорами и распитием алкоголя, но в какой-то момент все пошло не по плану.

Как пишет kp.ru , именинница схватила гостью и с силой начала стаскивать с нее одежду. Знакомая растерялась и начала сопротивляться. Однако виновница торжества продемонстрировала силу и совершила в отношении 30-летней женщины насильственные действия сексуального характера, сообщает mockva.ru.

Потерпевшая обратилась в полицию. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за минувшие сутки в Северной столице совершили два нападения на девушек с целью изнасилования, при этом одна из пострадавших — несовершеннолетняя. А в Ленобласти врачам пришлось срочно принимать роды у школьницы.