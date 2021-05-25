Срочные роды 17-летней, нападение мигранта на школьницу, изнасилование под веществами: понедельник в Петербурге и Ленобласти

За минувшие сутки в Северной столице совершили два нападения на девушек с целью изнасилования, при этом одна из пострадавших — несовершеннолетняя. А в Ленобласти врачам пришлось срочно принимать роды у школьницы.

Так, в Невском районе вечером 24 мая по горячим следам задержали обидчика 19-летней петербурженки. Она сама заявила в районное отделение полиции о случившемся около девяти вечера. По словам пострадавшей, инцидент произошел в парадной дома по Архивной улице, когда она возвращалась домой.

Девушка, уроженка республики Коми, рассказала, что зашла в лифт вместе с незнакомцем. Тот вытащил нож и заставил студентку отдать ключи от её автомобиля «Киа». Затем посадил жертву в салон, отвез за несколько километров на парковку возле супермаркета и там изнасиловал. Пострадавшая при этом озвучила имя злоумышленника.

Возможно, это помогло правоохранителям — уже в два часа ночи на проспекте Пятилеток был задержан подозреваемый, 21-летний студент Университета имени Бонч-Бруевича. Молодой человек, похоже, был нетрезв: в его отношении составили административный протокол об «употреблении наркотических средств или психотропных веществ». Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В тот же день в полицию Красногвардейского района заявил отец 15-летней школьницы. 52-летний мужчина рассказал, что его дочь подверглась насилию со стороны неизвестного. По предварительным данным, девушка возвращалась домой около трех часов ночи. В парадной одного из домов по Муринской дороге на нее напал злоумышленник и изнасиловал.

Спустя несколько часов по подозрению в совершении преступления задержали 35-летнего гражданина Узбекистана, проживающего в том же доме, где произошел инцидент. Мужчина помещен в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело.

Шокирующая новость поступила правоохранителям Всеволожского района Ленинградской области из местной больницы утром 24 мая. Накануне около семи часов вечера к ним поступила 17-летняя девушка, у которой врачам в экстренном порядке пришлось принимать роды.

Как выяснилось позже, юная мать познакомилась с неизвестным мужчиной в социальной сети, а затем вступила с ним в отношения, и не только платонические. Сколько длилась их связь, неизвестно, также осталось тайной, осведомлен ли отец ребенка о случившемся. Так или иначе, сейчас его разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.