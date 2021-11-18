Стало известно, из-за чего мой произойти пожар в квартире певицы Хлебниковой

Стало известно, из-за чего мой произойти пожар в квартире певицы Хлебниковой
Марина Хлебникова. Фото: https://www.instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Названа возможная причина пожара, в котором пострадала певица Марина Хлебникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, пожар в квартире певицы Хлебниковой мог произойти из-за курения.

Напомним, в Москве при пожаре пострадала певица Марина Хлебникова. Она попала в больницу в тяжелом состоянии.

Пожар произошел в доме 14 по Ратной улице.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в пожаре на улице Громова, который произошел в ночь с 17 на 18 ноября, был обнаружен погибший.

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