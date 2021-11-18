В пожаре на улице Громова был обнаружен погибший

В пожаре на улице Громова был обнаружен погибший
В пожаре на улице Громова был обнаружен погибший. Фото: "Яндекс.Карты"

Стали известны детали пожара на улице Громова в Красногвардейском районе. Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 число около 23 часов вечера.

В пожаре на улице Громова, 12 обнаружили погибшего 88-летнего мужчину. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на экстренные службы.

В результате ночного пожара в Красногвардейском районе погиб мужчина. Кроме того, появилась предположительная причина возгорания. Как считают в экстренных службах, пожар мог начаться из-за непотушенной сигареты.

К ликвидации пожара привлекалось от четыре единицы техники от МЧС и двадцать человек личного состава. Огонь удалось локализовать за 20 минут.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красногвардейском районе поздним вечером 17 ноября произошел пожар в трехкомнатной квартире. О погибшем мужчине информация в экстренные службы поступила не сразу.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу красногвардейский район погибший улица Громова


 

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