На Громова тушили трехкомнатную квартиру

На Громова тушили трехкомнатную квартиру
В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Информация о пострадавших пока не поступала.

В Красногвардейском районе поздним вечером 17 ноября произошел пожар в трехкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент случился на улице Громова. Там по непонятной причине вспыхнула обстановка на площади семь квадратных метров. На место приезжали 20 пожарных и четыре единицы техники. Справиться с возгоранием удалось примерно за 20 минут. По предварительным данным, никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что женщина пострадала при пожаре в частном доме в Ломоносове. Возгорание случилось в среду, 17 ноября, по адресу: Мартышкино, Ломоносов, улица Нагорная, 22. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 16:00.

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