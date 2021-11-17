Женщина пострадала при пожаре в частном доме в Ломоносове

Женщина пострадала при пожаре в частном доме в Ломоносове
Пожар случился на улице Нагорная. Фото: скриншот "Яндекс. Карты"

В Петродворцовом районе Петербурга произошел пожар в частном доме. На борьбу с огнем были направлены 20 спасателей.

Возгорание случилось в среду, 17 ноября, по адресу: Мартышкино, Ломоносов, улица Нагорная, 22. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 16:00. К месту происшествия оперативно были направлены 20 сотрудников на четырех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, огонь разгорелся в двухэтажном доме размером 10х12 метров. Горела обстановка на площади 60 квадратных метров.

В 17:16 огонь локализовали. В результате пожара пострадала женщина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полыхающий балкон дома на Первомайской тушили 15 спасателей. К месту происшествия оперативно были направлены 15 сотрудников на трех спецмашинах. Информация о возможных пострадавших не поступала.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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