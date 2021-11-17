Полыхающий балкон дома на Первомайской тушили 15 спасателей

Полыхающий балкон дома на Первомайской тушили 15 спасателей
Пожар случился в доме 15 на Первомайской улице. Фото: скриншот "Яндекс. Карты"

В Пушкинском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили однокомнатную квартиру.

Возгорание случилось в среду, 17 ноября, по адресу: улица Первомайская, дом 15. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 16:48. К месту происшествия оперативно были направлены 15 сотрудников на трех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, огонь вспыхнул на балконе. Горела обстановка на площади 3 квадратных метра.

В 17:20 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ремонтируемое после пожара здание на улице Бабушкина вновь загорелось. Пожар начался на третьем этаже здания по неизвестной причине. Огонь распространился по 40 квадратным метрам. На месте происшествия работали 17 человек личного состава с привлечением четырех пожарных машин.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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