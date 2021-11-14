Ремонтируемое после пожара здание на Бабушкина вновь загорелось

Ремонтируемое после пожара здание на Бабушкина вновь загорелось
Пожар произошел на улице Бабушкина, 133. Фото: google.maps

В Невском районе сегодня вечером спасатели тушат здание, которое находилось на капитальном ремонте после предыдущего пожара.

По информации петербургского ГУ МЧС, оперативные службы получили сообщение о пожаре на улице Бабушкина в семь часов вечера. Пожар произошел в ранее горевшем доме №133, в котором ведутся работы по капитальному ремонту.

Пожар начался на третьем этаже здания по неизвестной причине. Огонь распространился по 40 квадратным метрам. На месте происшествия работают 17 человек личного состава с привлечением четырех пожарных машин.

О пострадавших в спасательном ведомстве не сообщают. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что со здания школы на Социалистической улице посыпалась штукатурка. «С этой стороны кстати вход в младшую школу, начальные классы заходят», — рассказала петербурженка.

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