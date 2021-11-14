Со здания школы на Социалистической улице посыпалась штукатурка

В Центральном районе Петербурга произошел традиционный «камнепад».
Об этом сообщается в социальной сети «Вконтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 14 октября.
Так, со здания общеобразовательной школы, расположенной на Социалистической улице, посыпалась штукатурка
К счастью, обошлось без пострадавших.
Один из комментаторов в Сети отметил, что место, где посыпалась штукатурка, является входом для младших школьников.
«С этой стороны кстати вход в младшую школу, начальные классы заходят», — заключила петербурженка.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар на складе в Пушкинском районе Петербурга локализовали, однако комплекс частично обрушился. К тушению огня были привлечены 75 сотрудников МЧС.