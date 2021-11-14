Со здания школы на Социалистической улице посыпалась штукатурка

Со здания школы на Социалистической улице посыпалась штукатурка
Штукатурка посыпалась со здания школы. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Центральном районе Петербурга произошел традиционный «камнепад».

Об этом сообщается в социальной сети «Вконтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 14 октября.

Так, со здания общеобразовательной школы, расположенной на Социалистической улице, посыпалась штукатурка

К счастью, обошлось без пострадавших.

Один из комментаторов в Сети отметил, что место, где посыпалась штукатурка, является входом для младших школьников.

«С этой стороны кстати вход в младшую школу, начальные классы заходят», — заключила петербурженка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар на складе в Пушкинском районе Петербурга локализовали, однако комплекс частично обрушился. К тушению огня были привлечены 75 сотрудников МЧС.

новости СПб обрушение штукатурки социалистическая улица Центральный район


 

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