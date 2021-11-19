Петербургский художник показал «панельный рай» с парящими в воздухе зданиями

Петербургский художник показал &#171;панельный рай&#187; с парящими в воздухе зданиями
Петербургский художник Вадим Соловьев показал "панельный рай" с парящими в воздухе зданиями. Фото: Instagram/Вадим Соловьев

Художник из Петербурга Вадим Соловьев показал свой новый проект «панельный рай» с домами, летающими в воздухе.

Вадим Соловьев представил своей новый проект «панельный рай», с помощью которого художник акцентирует внимание на вопросе перенаселения. В своем Instagram создатель проекта написал текст, в котором раскрываются мысли автора на этот счет.

По мнению Соловьева, с помощью парящих корпусов может решиться вопрос с перенаселением. Такая конструкция могла бы регулировать транспортную нагрузку, заполненность поликлиник и школ. При необходимости корпус можно было переместить на другую улицу.

Художник отметил, что несмотря на альтернативное решение такие конструкции требуют постоянного ухода и являются очень затратными в эксплуатации.

«Но на деле эти конструкции, требующие постоянного ухода, оказались непомерно затратными в эксплуатации. Сейчас во многих гравикорпусах не работают даже лифтовые системы, и жителям приходится спускаться на землю на аэроавтобусах», — отмечает Соловьев.

Также автор отмечает, что внешний вид новостроек со временем попортился: осыпается плитка фасадов, чернеет бетон, гниют старые деревянные лоджии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургский художник Вадим Соловьев поселил на Дворцовой площади гигантского броненосца.

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