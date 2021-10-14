Петербургский художник поселил гигантского броненосца на Дворцовой площади

Художник из Петербурга Вадим Соловьев поселил в историческом центре города очередного «мутанта». Гигантский броненосец появился в арке на Дворцовой площади.

Соловьев показал свою работу в Instagram. Художник написал, что вхождение гигантского броненосца в арку Главного штаба Эрмитажа — «безобидная городская традиция». По его словам, таким способом можно предугадывать погоду грядущей зимой — если броненосец легко проходит в арку, то зима будет умеренной, но если он пошел в обход, то стоит ждать холодов. Однако в этот раз, как отмечает Соловьев, он застрял.

«Помимо неопределенного прогноза на зиму это привело к многочасовой спасательной операции, завершившейся, к счастью, успехом», — отметил художник.

Мутант отправился к месту зимовки. Остается только гадать, какая зима ждет Петербург, и есть ли надобность расширять арку к следующей осени.

«Не стоит ли подумать над более надёжным способом температурных прогнозов? Хорошо, что мы привыкли жить в неопределенности, а то пришлось бы искать ответы на эти вопросы», — заключил Соловьев.

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