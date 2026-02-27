Авито: треть петербуржцев покупает зоотовары онлайн

Исследование, проведённое аналитиками Авито Рекламы и Авито Товаров, показало, что 75% жителей Санкт-Петербурга содержат домашних животных, причём 29% из них заказывают зоотовары на онлайн-платформах, включая Авито. В опросе участвовали 10 тысяч россиян, что позволило детально изучить структуру владения питомцами и связанные с этим расходы.

Как сообщили в пресс-службе Авито, у 41% респондентов в семье живёт одно животное, у 34% — несколько, а 6% только планируют завести питомца. Безусловными лидерами среди любимцев остаются кошки — их выбрали 79% владельцев, на втором месте собаки с 41%, далее идут птицы (8%), аквариумные рыбки (5%), грызуны (4%), черепахи (3%), кролики (2%) и хорьки (1%). В среднем на содержание одного питомца петербуржцы тратят 5747 рублей в месяц: 19% укладываются в сумму до 2 тысяч, 41% — от 2 до 5 тысяч, 25% — до 10 тысяч, 7% — до 20 тысяч и 4% тратят более 20 тысяч рублей. Примечательно, что у 47% опрошенных расходы на животных не превышают 5% от ежемесячного дохода.

Основная статья бюджета — корма и лакомства (94%), за ними следуют ветпомощь (31%), гигиенические средства (29%), игрушки (26%), лекарства (23%), мебель (12%), поводки и ошейники (11%), груминг и одежда (по 8%). О новых товарах для питомцев петербуржцы узнают преимущественно от друзей и родственников (40%), значительная доля (33%) обращает внимание на рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах, включая Авито, 23% — на рекламу в офлайн-магазинах, 22% — в поисковиках, 20% — по телевидению, 13% — в социальных сетях.

«Зоотовары — один из самых масштабных потребительских сегментов. Владельцы питомцев регулярно покупают корм, средства гигиены и другую продукцию: категория формирует стабильный спрос в течение всего года. Для рекламодателя данный сегмент ценен предсказуемостью потребления: структура спроса понятна, цикл покупки короткий и повторяющийся. Авито в этом контексте является точкой входа: каждый третий владелец домашнего животного узнаёт о новых товарах через рекламу на сайтах объявлений. Это предоставляет брендам возможность работать с аудиторией в момент активного выбора подходящих товаров и их сравнения», — отмечает Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.