Ветераны СВО завершили первые модули обучения в кадровой программе

Представители второго потока кадровой программы «Время героев Санкт-Петербурга» завершили первые модули обучения и выбрали сферы для дальнейшего развития. Впереди у ветеранов СВО этап наставничества и стажировка в профильных органах государственной власти.

Участники встречи второго потока кадровой программы «Время героев Санкт-Петербурга» обсудили итоги первых модулей обучения. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в мессенджере «Макс». По его словам, все ветераны специальной военной операции уже определились со сферами, в которых планируют развиваться. Впереди у них этап наставничества и стажировка в профильных исполнительных органах государственной власти.

Поляков отметил, что успел познакомится с каждым участником, услышал личные истории, мотивацию и планы. По его словам, это сильные и целеустремленные люди с большим внутренним ресурсом, которым коллеги будут помогать и поддерживать на каждом этапе.

Кадровая программа была запущена в 2024 году. Ее главная задача заключается в помощи ветеранам специальной военной операции адаптироваться к мирной жизни, получить профессиональную переподготовку и реализовать себя на государственной службе. Вице-губернатор подчеркнул, что в систему госуправления должны приходить люди с ответственным подходом и четкой гражданской позицией.