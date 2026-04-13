В спектакле с участием Долиной появилась сцена об обманутой пожилой женщине

В спектакле «Мечта Фемиды» появился новый эпизод о пенсионерке, ставшей жертвой мошенников. Народная артистка России Лариса Долина в роли адвоката выслушала историю о женщине, потерявшей квартиру.

Новая сцена появилась в спектакле «Мечта Фемиды», сценарий которого написал юрист Михаил Барщевский. Она посвящена пенсионерке, пострадавшей от мошенников. Об этом сообщил Телеграм-канал Shot. В постановке Долина исполнила роль адвоката.

На сцене Долина выслушала историю о деле женщины, которая лишилась недвижимости. По сюжету, пенсионерке предложили продать дом и прописаться в городской квартире, но в итоге она осталась и без того, и без другого. В этот момент Долина рассмеялась.

В конце спектакля артистка исполнила песню «Погода в доме» и получила цветы от зрителей. Один из поклонников вручил Долиной подарок в виде дома-многоэтажки.

Ранее стало известно, что Лариса Долина готовит трек «Голоса» и клип на него. Композиция будет посвящена друзьям, коллегам и тем, кто поддержал ее в тяжелой ситуации.