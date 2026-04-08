Полицейские изъяли больше 600 сим-карт у телефонных мошенников в Петербурге

Сотрудники полиции пресекли работу межрегиональной группы, занимавшейся нелегальным оборотом банковских карт и сим-карт.

Фигуранты специализировались на теневом обороте платежных средств. Правоохранители при поддержке бойцов Росгвардии провели комплекс оперативно-розыскных и технических мероприятий на территории Санкт-Петербурга и Москвы. В результате были задержаны предполагаемый лидер и участник криминального бизнеса в возрасте 34 и 35 лет.

По данным следствия, преступная схема заработала в июле 2025 года. Старший из задержанных находился в Москве и через мессенджеры вышел на анонимных кураторов. Он организовал систему закупки банковских карт и сим-карт, оформленных на посторонних граждан. Для этого мужчина размещал объявления в профильных интернет-каналах, создавая сеть дропперов в разных регионах России.

Его сообщник занимался оформлением и передачей платежных средств на территории Северной столицы и Ленинградской области. В дальнейшем эти карты и сим-карты использовались для незаконных финансовых операций.

Доход организатора составлял около 300 тысяч рублей в месяц. Подельник получал вдвое меньше. Чтобы замести следы, вознаграждение переводили в криптовалюте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При обысках у задержанных полицейские изъяли свыше 600 банковских и сим-карт, 19 смартфонов с перепиской, а также черновики с финансовыми отчетами. Оперативники также получили данные тысяч владельцев счетов, которые участвовали в схемах.

Было возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте платежных средств. На данный момент правоохранители продолжают искать других участников преступной цепочки и выявлять новые эпизоды мошенничества.