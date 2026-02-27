В марте комета Вежчоса приблизится к Земле на минимальное расстояние

С 26 февраля в Пермском крае начался период наблюдения за кометой C/2024 E1 (Вежчоса). Небесное тело приблизится к Земле на минимальное расстояние в 159 миллионов километров и будет видно в Северном полушарии до 11 марта.

Представители Пермского планетария сообщили о начале периода наблюдений за кометой C/2024 E1. Наилучшее время для наблюдений наступило 26 февраля и продлится по 11 марта. Комета подойдет к Земле на минимальное расстояние — 159 миллионов километров. Ее блеск составит около седьмой звездной величины.

Эксперты отмечают, что увидеть комету можно низко над юго-западным горизонтом примерно через час после заката, начиная с 19:40. Для фотографий и наблюдений специалисты рекомендуют использовать большие бинокли или телескопы на окраинах городов или вдали от источников искусственного освещения.

Напомним, что комета движется по гиперболической орбите. После прохождения Солнечной системы она больше никогда в нее не вернется.

Небесное тело открыл в марте 2024 года польский астроном Каспер Вежчос при наблюдениях в обсерватории Маунт-Леммон в США. Диаметр ядра кометы предположительно составляет десять километров, орбитальная скорость — 42,6 километра в секунду.