Эксперт Якубович оценил закон о жилье для студенческих семей

Депутаты Государственной думы одобрили законопроект, дающий приоритетное право на отдельные комнаты в общежитиях студенческим семьям с детьми.

Парламентарии одобрили законопроект, направленный на решение жилищной проблемы студенческих семей. Документ обязывает вузы предоставлять отдельные комнаты обучающимся, состоящим в браке и имеющим детей. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru проанализировал инициативу и указал на возможные сложности при ее реализации.

В настоящее время вузы самостоятельно определяют очередность предоставления мест в общежитиях. Студенты с семьями часто оказываются в ситуации, когда им предлагают либо жить раздельно с супругом, либо самостоятельно искать жилье. По данным авторов законопроекта, только 3,3% студентов состоят в браке, при этом 60% хотели бы создать семью. Главным препятствием называют отсутствие отдельного жилья.

Якубович отметил, что законопроект устраняет правовую неопределенность, превращая предоставление комнат для семейных студентов из благотворительности вуза в его обязанность. Однако эксперт подчеркнул, что наличие жилья само по себе не решит демографическую проблему. Молодые семьи нуждаются в средствах на питание и подгузники, а стипендия часто ниже прожиточного минимума.

Эксперт обозначил возможные риски при реализации закона. Бумажные семьи могут появиться ради получения жилья и регистрации. Бюрократические процедуры подтверждения нуждаемости способны стать слишком сложными.

Остается неясным статус семей при расторжении брака, отметил Якубович. По его словам, законопроект предусматривает разрыв договора найма и создает неуверенность особенно при наличии детей. Возможно социальное расслоение если семейные блоки окажутся комфортнее обычных комнат. Не решен вопрос о плате, за проживание которая во многих вузах сопоставима со стипендией.

Якубович назвал законопроект важным шагом, продолжающим политику поддержки семей. Однако для эффективной реализации потребуется инвентаризация жилого фонда и программы реконструкции общежитий. Также необходимо решить вопрос оплаты для семей с детьми и принять подзаконные акты без излишней бюрократии.