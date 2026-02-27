Юрист Феттер рассказала о способе сэкономить на разделе имущества при разводе

Договоренность о разделе имущества до обращения в суд помогает сэкономить сотни тысяч рублей и избежать многолетних тяжб.

Юрист Лариса Феттер в беседе с NEWS.ru рассказала о способах сэкономить при разводе. Она подчеркнула, что судебные разбирательства по разделу имущества могут длиться годами и стоить сотни тысяч рублей. Эксперт посоветовала договариваться с партнером до суда и составлять брачный договор.

По словам Феттер, важно включить в соглашение все значимые активы и учесть общие обязательства.

Напомним, что при разводе общее имущество делят пополам, независимо от того, на кого оно записано. Это касается квартир, машин, вкладов и доходов, если в брачном договоре или соглашении не указаны другие условия. Имущество, полученное до брака, в дар или по наследству, остается личным и разделу не подлежит.