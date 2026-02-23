Уильям и Кейт впервые появились на публике после ареста Эндрю

Принц Уильям и Кейт Миддлтон впервые после ареста Эндрю Маунтбаттена-Виндзора появились на публике, посетив церемонию вручения премии BAFTA 2026 в Лондоне. Эксперт по чтению по губам расшифровал их разговор на красной дорожке, а специалист по языку тела заметил признаки скрытого напряжения, несмотря на внешний блеск и элегантность пары.

Разговор на красной дорожке

На кадрах с мероприятия супруги Уэльские переговариваются пока позируют фотографам. Специалист по чтению с губ Джереми Фримен расшифровал их беседу. Кейт обращается к мужу со словами «Посмотри на людей» и машет им рукой произнося «Эй». Уильям отвечает предупреждением «Смотри куда идешь». После этого пара направляется внутрь Королевского фестивального зала.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс обратила внимание на свободно опущенные руки пары. Это говорит об уверенности, но правая рука Уильяма выглядела напряженной, а пальцы перебирали. Кейт и Уильям слегка сжимали зубы, что указывало на решимость, а не на полное расслабление. Идеально подобранные наряды по словам эксперта передавали сплоченность и принадлежность к влиятельной королевской чете, сообщает The Mirror.

Эмоциональные признания о фильмах

В разговоре с кинематографистами Уильям признался, что не смотрел нашумевший фильм «Хамнет». Картина рассказывает о трагической гибели сына Шекспира. Принц пояснил, что для просмотра нужно спокойное состояние, а сейчас он не в нем.

Кейт накануне посмотрела ленту и разрыдалась. Она назвала фильм красивым, а музыкальное сопровождение фантастическим. Принцесса добавила, что у них с мужем длинный список кинокартин, которые предстоит увидеть. Уильям упомянул что видел фильм «Одна битва за другой» и остался под большим впечатлением.

Также супруга Уильяма поделилась, что принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи теперь проявляют интерес к кино, им нравится заглядывать за кулисы и узнавать, как создаются фильмы.

Речь Уильяма

На церемонии Уильям произнес речь и вручил премию Fellowship Даме Донне Лэнгли. Он назвал ее исключительной фигурой, одной из самых влиятельных и уважаемых в индустрии развлечений, и подчеркнул ее вклад в поддержку британских талантов за рубежом.

Принц отметил, что креативные индустрии являются одной из величайших сильных сторон страны, и пообещал продолжать поддерживать их.

По пути на мероприятие Уильяму удалось избежать ответа на провокационный вопрос о том, находится ли монархия в опасности. Эксперты охарактеризовали его состояние как спокойное и собранное, но довольно серьезное, что связывают с недавними событиями вокруг его дяди.