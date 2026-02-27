Ученые из Петербурга нашли способ уничтожать «спящие» клетки рака

Сотрудники Института цитологии РАН в Санкт-Петербурге разработали комбинированный метод лечения рака, позволяющий уничтожать «спящие» клетки опухоли, устойчивые к химиотерапии. В экспериментах на мышах подход предотвратил развитие метастазов и рецидивов.

Специалисты из Института цитологии РАН под руководством Ирины Гужовой предложили новый подход к лечению онкологических заболеваний. По словам ученых, проблема существующих методов заключается в том, что химиотерапия уничтожает активные раковые клетки. Однако часть из них переходит в «спящий» режим и становится устойчивой к лекарствам. Эти клетки могут активироваться в любой момент и вызвать метастазы.

В экспериментах на клеточных моделях и лабораторных мышах терапия показала полное уничтожение всех участков опухоли, способных давать метастазы, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Гужова отметила, что предложенная тактика в будущем может стать основой для лечения рака с предотвращением рецидивов, однако необходимы дополнительные доклинические и клинические испытания.