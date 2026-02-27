Ученые нашли «попутчиков» инопланетного гостя 3I/ATLAS

Межзвездная комета 3I/ATLAS готовится покинуть Солнечную систему. В феврале 2026 года астрономы Гарварда Ричард Клоэт и Ави Леб обнаружили два метеора с явно межзвездным происхождением.

Новые попутчики и прогнозы

Астрономы сообщили о новом открытии межзвездных объектов благодаря телескопам ATLAS и Vera Rubin. В феврале 2026 года ученые из Гарварда Ричард Клоэт и Ави Леб выявили в данных NASA CNEOS два межзвездных метеора диаметрами 1,8 и 1,2 метра со скоростями, превышающими галактическую — около 58 километров в секунду.

Российский специалист Михаил Винник указал на вероятных кандидатов в ближайшие годы, а Натан Эйсмонт подтвердил тенденцию к росту таких обнаружений. Среди других ярких комет — 24P/Шомасса, пролетевшая 4 января 2026 года ближе 3I/ATLAS, и C/2024 E1 Верчос, наблюдавшаяся 17 февраля.

История межзвездных посетителей

Первым зарегистрированным межзвездным объектом стал 1I/ʻОумуамуа, открытый в 2017 году. Сигарообразный астероид с аномальным ускорением пролетел мимо Солнца по гиперболической траектории. В 2019 году за ним последовала комета 2I/Борисова — типичная комета с хвостом и газообразным никелем в коме диаметром примерно 20 километров.

Ее химический состав напомнил объекты облака Оорта. Эти небесные гости доказали, что Солнечная система регулярно принимает визиты из других звездных систем. Их гиперболические орбиты с эксцентриситетом больше единицы свидетельствуют о внешнем происхождении, а скорости при входе составляют 26–32 километра в секунду.

Открытие и характеристики 3I/ATLAS

Комету 3I/ATLAS ученые заметили 1 июля 2025 года с помощью телескопа ATLAS в Чили на расстоянии около 670 миллионов километров от Солнца. Объект движется со скоростью 58–64 километра в секунду по гиперболической орбите с рекордно высоким эксцентриситетом.

После прохождения перигелия в декабре 2025 года миссия NASA SPHEREx зафиксировала всплеск выбросов воды, углекислого газа, угарного газа, циана и органических молекул. Лед испарился, в космос вырвались пылевые частицы и хвост из крупных обломков.

Напомним, что 19 декабря комета достигла минимального расстояния до Земли.

Будущие миссии

Межзвездные объекты помогают понять механизмы рождения планет. Комета 3I/ATLAS подтвердила универсальность космической химии. Ученые обнаружили в ней водяной лед и органические вещества, аналогичные тем, что есть в комете Хейла-Боппа.

Зонд NASA Juno может перехватить ее вблизи Юпитера в марте 2026 года. Ведущий автор исследования Кэри Лиссе из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса пояснил, что примерно треть массы кометы составляет водяной лед.