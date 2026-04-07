В Петербурге готовы потратить 3,4 млн на три герба для Невской ратуши

Смольный готов потратить 3,4 миллиона рублей на три деревянных герба Санкт-Петербурга с подсветкой для Невской ратуши.

В Северной столице для Невской ратуши ищут подрядчика, который изготовит и поставит три герба города. Начальная цена контракта составляет 3,4 миллиона рублей. Заказчиком выступает СПб ГБУ «Дирекция по управлению объектами административного назначения».

Согласно данным на портале госзакупок, все три изделия должны быть выполнены из фрезерованного бука. Габариты гербов разные. Один имеет размер 660 на 700 миллиметров, второй 135 на 150 миллиметров, третий 800 на 720 миллиметров. Изображение планируется нанести методом аэрографии. Подсветку предписывается выполнить в формате контражура на стену с помощью светодиодных кластеров теплого свечения.

Поставку необходимо осуществить по адресу Дегтярный переулок. В этом здании расположены 8-й и 9-й корпуса Невской ратуши. Официально этот адрес юридически не закреплен ни за одним из комитетов Петербурга. Кроме того, ратуша числится еще по одному адресу. Речь о Новгородской улице, где расположены несколько ведомств.